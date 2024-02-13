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Сегодня, 15:41

Беллингем по-прежнему является фаворитом «Золотого мяча»-2024 по версии Goal

Алина Савинова
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Издание Goal представило новую версию рейтинга фаворитов на завоевание «Золотого мяча» 2024 года.

Лидерство в данном списке сохраняет полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В текущем сезоне 20-летний футболист провел 29 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, отметившись 20 голами и 8 результативными передачами.

В тройку претендентов также входят форварды Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).

Действующий обладатель награды Лионель Месси, выступающий на данный момент за «Интер Майами», располагается на 20-м месте в рейтинге. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду -17-й.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

4. Харри Кейн («Бавария»)

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Лаутаро Мартинес («Интер»)

Источник: https://www.goal.com/en/lists/ballon-dor-2024-power-rankings/blt64e16da6b8170bb7#cseb1d7b324a55c827
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Реал
3
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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38 тур
16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 - : -
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 - : -
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 - : -
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
18.02 23:00
Бетис – Алавес
 - : -
19.02 23:00
Атлетик – Жирона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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