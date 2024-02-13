Беллингем по-прежнему является фаворитом «Золотого мяча»-2024 по версии Goal

Издание Goal представило новую версию рейтинга фаворитов на завоевание «Золотого мяча» 2024 года.

Лидерство в данном списке сохраняет полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В текущем сезоне 20-летний футболист провел 29 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, отметившись 20 голами и 8 результативными передачами.

В тройку претендентов также входят форварды Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).

Действующий обладатель награды Лионель Месси, выступающий на данный момент за «Интер Майами», располагается на 20-м месте в рейтинге. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду -17-й.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

4. Харри Кейн («Бавария»)

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Лаутаро Мартинес («Интер»)