Анчелотти отметил игру Азара в матче с «Атлетиком»
07:11
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча с «Атлетиком» (2:1) в 21-м туре чемпионата Испании. Он отметил игру Эдена Азара.
«Согласен, Азар вернулся, — цитирует специалиста Marca. — Он сыграл хорошо, он боролся до конца. Азар и Винисиус хорошо понимали, что нужно делать в оборонительной фазе. Эта победа многое значит для нас.
Мы показали целостную игру несмотря на то, что использовали игроков, которые в последнее время не привыкли играть вместе. Начо, Азар, Вальверде, Камавинга — все они провели отличный матч и высокую самоотдачу".
В составе победителей оба мяча забил Карим Бензема.
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