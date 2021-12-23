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Анчелотти отметил игру Азара в матче с «Атлетиком»

07:11
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча с «Атлетиком» (2:1) в 21-м туре чемпионата Испании. Он отметил игру Эдена Азара.

«Согласен, Азар вернулся, — цитирует специалиста Marca. — Он сыграл хорошо, он боролся до конца. Азар и Винисиус хорошо понимали, что нужно делать в оборонительной фазе. Эта победа многое значит для нас.

Мы показали целостную игру несмотря на то, что использовали игроков, которые в последнее время не привыкли играть вместе. Начо, Азар, Вальверде, Камавинга — все они провели отличный матч и высокую самоотдачу".

В составе победителей оба мяча забил Карим Бензема.

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Евгений Петров все материалы автора

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