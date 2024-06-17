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Захарян вернется в расположение «Реал Сосьедад» в начале июля

Виктория Кравченко
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в начале июля вернется в расположение клуба, сообщает РИА «Новости».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года за 13 миллионов евро, подписав контракт до лета 2029 года. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл в 40 матчах «басков» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно, что стоимость 21-летнего футболиста после первого проведенного сезона в чемпионате Испании составила 18 миллионов евро.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240617/zakharyan-1953372121.html?in=l
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
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 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
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