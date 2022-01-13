«Севилья» отказалась продавать Карлоса «Ньюкаслу» за 25 миллионов евро

«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Севильи» Диего Карлоса, сообщает Marca.

По информации источника, английский клуб направил предложение о покупке 28-летнего бразильца за 25 миллионов евро, но получил отказ от «Севилья».

Отмечается, что испанский клуб не хочет продавать защитника во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Карлос забил два мяча в 27 матчах за «Севилью». Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.