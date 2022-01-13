«Севилья» отказалась продавать Карлоса «Ньюкаслу» за 25 миллионов евро
«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Севильи» Диего Карлоса, сообщает Marca.
По информации источника, английский клуб направил предложение о покупке 28-летнего бразильца за 25 миллионов евро, но получил отказ от «Севилья».
Отмечается, что испанский клуб не хочет продавать защитника во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Карлос забил два мяча в 27 матчах за «Севилью». Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|
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|
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|13
|5
|2
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|44
|
3
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|20
|10
|4
|6
|33-24
|34
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
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|33
|
5
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|9
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|33
|
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|
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|
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|7
|7
|20-25
|25
|
13
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|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-23
|23
|
15
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
16
|Эльче
|20
|4
|7
|9
|20-28
|19
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|20
|4
|5
|11
|16-30
|17
|
19
|Кадис
|20
|2
|8
|10
|15-34
|14
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
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|21-41
|11
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|- : -
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|- : -
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|11
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|18
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
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