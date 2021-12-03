Анчелотти — о желании Мбаппе играть за «Реал»: «Дети должны осуществлять свои мечты»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос про нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который может перейти в испанский клуб.
«Дети должны осуществлять свои мечты. В свое время я мечтал играть в Серии А и достиг этого», — приводит слова Анчелотти Marca.
Недавно Мбаппе выпустил свой собственный комикс, в котором на Рождество получает майку «Реала». В итоге футболист отказывается ее надеть, поскольку это не настоящая футболка, и говорит, что когда вырастет будет играть за «Реал» и носить оригинальную форму.
В текущем сезоне 22-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.
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