Хави заявил, что де Йонг не покинет «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Френки де Йонга.

Он не покинет клуб. Френки очень важен, — приводит слова тренера RMS Sport. — Он способен сделать разницу, забить гол, отдать последний пас. Он отлично сыграл против «Вильярреала» (3:1), забив первый гол в этом сезоне. Френки игрок, который должен быть частью команды, и он будет частью команды».

Ранее сообщалось, что 24-летним голландцем интересуется «Манчестер Сити» и зимой он может покинуть каталонский клуб.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2021/22 де Йонг сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 2 голевые передачи.