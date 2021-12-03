Хави заявил, что де Йонг не покинет «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Френки де Йонга.
Он не покинет клуб. Френки очень важен, — приводит слова тренера RMS Sport. — Он способен сделать разницу, забить гол, отдать последний пас. Он отлично сыграл против «Вильярреала» (3:1), забив первый гол в этом сезоне. Френки игрок, который должен быть частью команды, и он будет частью команды».
Ранее сообщалось, что 24-летним голландцем интересуется «Манчестер Сити» и зимой он может покинуть каталонский клуб.
Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2021/22 де Йонг сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/liga/barca-il-est-intransferable-xavi-met-fin-aux-rumeurs-sur-de-jong_AV-202112030357.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю