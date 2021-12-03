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Чемпионат Испании, 16-й тур: «Барселона» — «Бетис» и другие матчи 16-го тура

12:35
«Барселона» на своем поле примет «Бетис». Фото instagram.com/fcbarcelona
«Барселона» на своем поле примет «Бетис». Фото instagram.com/fcbarcelona
Теги:
16-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Лига 1. 16-й тур
03 дек, 23:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Алавес
Испания. Лига 1. 16-й тур
04 дек, 16:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Вильярреал
Испания. Лига 1. 16-й тур
04 дек, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Бетис
Испания. Лига 1. 16-й тур
04 дек, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Мальорка
Испания. Лига 1. 16-й тур
04 дек, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Лига 1. 16-й тур
05 дек, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Лига 1. 16-й тур
05 дек, 18:15. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Кадис
Испания. Лига 1. 16-й тур
05 дек, 20:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Осасуна
Испания. Лига 1. 16-й тур
05 дек, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Валенсия
Испания. Лига 1. 16-й тур
06 дек, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Атлетик

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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