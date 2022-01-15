Анчелотти — о финале Суперкубка Испании: «Мы дважды играли с «Атлетиком» в декабре и «Реал» больше контролировал ситуацию»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о матче с «Атлетиком» из Бильбао в финале Суперкубка Испании.

«Это важная игра, как и все финалы. Мы очень взволнованы, хотим сделать все возможное, чтобы победить, — приводит слова тренера AS. — Мы уже дважды играли с «Атлетиком» в декабре. Это были две равные встречи, в которых «Реал» больше контролировал ситуацию. Но «Атлетик» — опасная команда, потому что они играют по-другому. «Атлетик» хорош на контратаках, у них организованная оборона. Это будет равная игра».

Матч «Атлетик» — «Реал» состоится в воскресенье, 16 января. Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 21.30 по московскому времени.