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Сегодня, 21:35

Анчелотти — о финале Суперкубка Испании: «Мы дважды играли с «Атлетиком» в декабре и «Реал» больше контролировал ситуацию»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о матче с «Атлетиком» из Бильбао в финале Суперкубка Испании.

«Это важная игра, как и все финалы. Мы очень взволнованы, хотим сделать все возможное, чтобы победить, — приводит слова тренера AS. — Мы уже дважды играли с «Атлетиком» в декабре. Это были две равные встречи, в которых «Реал» больше контролировал ситуацию. Но «Атлетик» — опасная команда, потому что они играют по-другому. «Атлетик» хорош на контратаках, у них организованная оборона. Это будет равная игра».

Матч «Атлетик» — «Реал» состоится в воскресенье, 16 января. Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 21.30 по московскому времени.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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