Асенсио пропустит финал Суперкубка Испании из-за травмы

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио пропустит финал Суперкубка Испании против «Атлетика». Он не сможет принять участие в матче из-за проблем с мышцами, сообщает Marca.

Решение касательно защитника Давида Алабы будет принято в воскресенье. Тренерский штаб будет ориентироваться на его самочувствие по итогам занятия в общей группе. При этом сам австриец хочет сыграть в финале.

Матч начнется 16 января в 21.30 по московскому времени