Защитник Араухо хочет остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо надеется продлить контракт с «Барселоной» с повышением контракта, сообщает Sport.es. Текущий контракт Араухо с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассчитывает, что футболист подпишет контракт с мадридской командой на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Араухо провел 15 матчей и забил в них два гола.