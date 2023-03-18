«Альмерия» в добавленное время спаслась от поражения в матче с «Кадисом»

«Альмерия» дома сыграла вничью с «Кадисом» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Хуэгос Медитерранеос».

Счет в игре на 49-й минуте открыл форвард гостей Марти Сальвадор Рохер. На 90+6-й минуте полузащитник хозяев Гонсало Мелеро реализовал пенальти и установил итоговый счет.

«Альмерия» занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги (26 очков). «Кадис» третий матч подряд сыграл вничью и идет на 14-й строчке с 28 очками.