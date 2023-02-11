«Бетис» в гостях переиграл «Альмерию»

«Бетис» одержал победу над «Альмерией» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании — 3:2.

В составе гостей отметились нападающий Родри, полузащитники Серхио Каналес и Андрес Гуардадо.

За «Альмерию» забили нападающий Луис Суарес и полузащитник Самуэль Кошта.

«Бетис» располагается на 5-м месте в турнирной таблице ла лиги с 34 очками за 21 матч.

«Альмерия» находится на 14-й строчке с 22 баллами за 21 игру.