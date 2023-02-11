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Сегодня, 20:06

«Бетис» в гостях переиграл «Альмерию»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Бетис» одержал победу над «Альмерией» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании — 3:2.

В составе гостей отметились нападающий Родри, полузащитники Серхио Каналес и Андрес Гуардадо.

За «Альмерию» забили нападающий Луис Суарес и полузащитник Самуэль Кошта.

«Бетис» располагается на 5-м месте в турнирной таблице ла лиги с 34 очками за 21 матч.

«Альмерия» находится на 14-й строчке с 22 баллами за 21 игру.

Испания. Лига 1. 21-й тур
11 февр, 18:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
2:3
Бетис

Футбол
ФК Альмерия
ФК Бетис
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
15
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
16
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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35 тур
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37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 00:00
Реал – Эльче
 - : -
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Барселона

 14
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Эспаньол

 11
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Карим Бензема

Реал

 9
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
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Эльче

 17 2 3
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Кадис

 14 2 2
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