Главный тренер «Атлетико» Симеоне: «Депай провел хорошую неделю»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре нападающего команды Мемфиса Депая.

«Депай провел хорошую неделю. Он очень хорошо работал. Он быстрый, сильный и отличной играет в обороне, что очень нас радует. Он подпитывает нашу атаку», — приводит слова Симеоне TMW.

«Атлетико» занимает 4-е место, набрав 35 очков за 20 матчей.

28-летний Депай провел за 2 матча и не отличился результативными действиями.