Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:13

«Альмерия» арендует нападающего «Марселя» Суареса с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Альмерия» арендует нападающего «Марселя» Луиса Суареса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время стороны подпишут все необходимые документы и завершат сделку. У «Альмерии» будет право выкупа 25-летнего колумбийца за 8 миллионов евро. Клуб сможет воспользоваться им в случае, если сохранит место в ла лиге по итогам нынешнего сезона.

В сезоне-2022/23 Суарес забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Марсель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

«Альмерия» занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги с 16 очками в 14 матчах.

Футбол
ФК Альмерия
ФК Марсель
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Альмерия» арендует нападающего «Марселя» Суареса с правом выкупа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости