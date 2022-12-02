«Альмерия» арендует нападающего «Марселя» Суареса с правом выкупа

«Альмерия» арендует нападающего «Марселя» Луиса Суареса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время стороны подпишут все необходимые документы и завершат сделку. У «Альмерии» будет право выкупа 25-летнего колумбийца за 8 миллионов евро. Клуб сможет воспользоваться им в случае, если сохранит место в ла лиге по итогам нынешнего сезона.

В сезоне-2022/23 Суарес забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Марсель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

«Альмерия» занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги с 16 очками в 14 матчах.