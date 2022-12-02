«Атлетико» готов продать Жоау Феликса за 100 миллионов евро

«Атлетико» установил сумму, за которую готов расстаться с нападающим Жоау Феликсом, сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб согласен продать 23-летнего португальца за 100 миллионов евро. Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в июле 2019 года за 127 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за испанскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 50 миллионов евро.