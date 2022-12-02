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Сегодня, 11:12

«Атлетико» готов продать Жоау Феликса за 100 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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Жоау Феликс.
Фото Global Look Press

«Атлетико» установил сумму, за которую готов расстаться с нападающим Жоау Феликсом, сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб согласен продать 23-летнего португальца за 100 миллионов евро. Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в июле 2019 года за 127 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за испанскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
 - : -
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Барселона – Эспаньол
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Бетис – Атлетик
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Кадис – Альмерия
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Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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