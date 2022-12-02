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Гвардиол: «Я хотел бы играть за «Реал». Это самый большой клуб в мире»

Мария Гусева
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Защитник «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол признался, что хотел бы играть за «Реал».

«Реал» — самый большой клуб в мире, так что кто знает... может быть, однажды я смогу там сыграть. Да, я бы хотел. Модрич не должен мне ничего рассказывать о «Реале», в этом нет необходимости. Я уже все знаю, я знаю, что это самый большой клуб в мире, и как важно быть связанным с такой командой", — цитирует Relevo Гвардиола.

20-летний хорват выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом.

Источник: https://www.relevo.com/futbol/mundial-masculino/josko-gvardiol-gustaria-jugar-real-20221201214231-nt.html
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
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Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
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Реал Сосьедад

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