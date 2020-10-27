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Александр Глеб: «До сих пор не понимаю, зачем перешел из «Арсенала» в «Барселону»

22:30
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб заявил, что сожалеет о том, что в свое время перешел из «Арсенала» в каталонский клуб.

«Я много думаю об этом. И по сей день до конца не понимаю, что произошло и почему я принял такое решение, — приводит слова Глеба Mundo Deportivo. — В тот момент «Барселона» была лучшим клубом в мире, но я был счастлив в «Арсенале». Хороший тренер, партнеры по команде, болельщики... Не понимаю, почем я ушел».

В составе «Барсы» в 2008-2011 годах он сыграл 19 встреч и не забил ни разу, уходя в аренды в «Штутгарт», «Бирмингем» и «Вольфсбург».

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