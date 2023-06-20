Альба восхитился физической формой Алехандро Бальде

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал, что думает об экс-одноклубнике Алехандро Бальде.

«Что делает Бальде таким хорошим? Его физическая подготовка. Он гигант. Он молод, у него есть место для прогресса. Он провел невероятный сезон, несмотря на свою юность. У него не было много опыта за плечами, но он справился очень хорошо», — заявил Альба Diario Sport.

В минувшем сезоне 20-летний Бальде провел 33 матча в ла лиге, отметившись 1 голом и 6 ассистам.