Себальос в ближайшие дни продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос останется в мадридском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшие дни 26-летний испанец подпишет новый контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Себальос провел 46 матчей, в которых забил гол и сделал 4 результативных передач.