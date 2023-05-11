Альба попрощался с Бускетсом, который покинет «Барселону» летом

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о Серхио Бускетсе, который покинет каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Друг мой, я очень горжусь тем, что играл вместе с тобой за одну команду. Рад, что у меня есть такой товарищ, как ты. Я и мои близкие очень любим тебя. Желаем всего тебе самого лучшего», — написал футболист в соцсетях.

Бускетс играл в составе «Барселоны» с 2008 года. Футболист покинет клуб по истечении срока контракта.

В текущем сезоне 34-летний испанец провел 27 матчей в ла лиге, отметившись четырьмя забитыми мячами.