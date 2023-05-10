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Ярошик: «Ибрагимович мне говорил, что его не устраивает, как в «Барселоне» вся игра строится через Месси»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Сарагосы» и «Алавеса» Иржи Ярошик высказался о сильнейшей, по его мнению, команде в истории футбола.

— Как с ракурса центрального защитника смотрелась тики-така «Барселоны»? — вопрос Ярошику из интервью Metaratings.ru.

— Я до сих пор убежден, что это была сильнейшая команда в истории. Они были голодными до побед, находились в идеальном возрасте. Бывали матчи, когда играть против «Барселоны» или «Реала» было чуть проще, чем во встречах с открытым футболом. Вы стоите плотно в защите, все близко друг к другу. Пока игроки «Барсы» контролируют мяч, вы смещаетесь, то влево, то вправо.

— Звучит так просто.

— Ничего сложного, просто вы играете без мяча 85 минут (смеется). Я зачастую действовал в опеке против Ибрагимовича, и Златан тоже мог по 15 минут не получать мяч, от чего начинал сильно злиться. Потом один момент — и он вам забивает. Помню мы общались с Иброй и он прямо сказал, что его не устраивает, как в «Барселоне» вся игра строится через Месси.

Ибрагимович выступал за «Барселону» с 2009 по 2011 год. В составе каталонского клуба он провел 46 матчей, забил 22 гола и сделал 13 результативных передач. Вместе с «Барселоной» Ибрагимович стал чемпионом Испании.

Источник: Metaratings.ru
Златан Ибрагимович
Иржи Ярошик
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
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 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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Мальорка – Кадис
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Реал

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Исаак Карселeн

Кадис

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