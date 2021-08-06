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Альба — о Месси: «Не только величайший футболист в истории, но и прекрасный человек»

6 августа 2021, 23:42
Лионель Месси и Жорди Альба. Фото Instagram
Лионель Месси и Жорди Альба. Фото Instagram
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба не стал скрывать, что он очень расстроен уходом Лионеля Месси из команды.

«Для меня было честью выходить с тобой на одно поле на протяжении девяти сезонов. Как мне будет не хватать тебя!

Ты не только величайший футболист в истории, но и прекрасный человек. От чистого сердца, друг, спасибо тебе за все, что ты сделал для клуба. За твою дружбу и поддержку. За великие моменты, которые навсегда останутся в истории. Обнимаю тебя, брат», — написал Альба в Instagram.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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