Серхи Роберто поблагодарил Месси за игру в «Барселоне»
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто обратился к нападающему Лионелю Месси, который покинул каталонский клуб. Аргентинец не договорился с сине-гранатовыми о новом контракте.
«Когда я был маленьким, моей мечтой было сыграть за первую команду «Барсы», но я никогда не мог себе представить, что смогу сыграть вместе с вами, лучшим игроком в истории футбола.
Спасибо за все моменты и радость, которые нам подарили, за все забитые голы, за все титулы, за то, что подняли этот клуб на вершину. Мы никогда не сможем вернуть вам все, что вы нам дали.
Я желаю вам и вашей семье всего наилучшего. Мы любим вас и будем очень по вам скучать. Вечно благодарен", — написал Роберто в Instagram.
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