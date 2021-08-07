Серхи Роберто поблагодарил Месси за игру в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто обратился к нападающему Лионелю Месси, который покинул каталонский клуб. Аргентинец не договорился с сине-гранатовыми о новом контракте.

«Когда я был маленьким, моей мечтой было сыграть за первую команду «Барсы», но я никогда не мог себе представить, что смогу сыграть вместе с вами, лучшим игроком в истории футбола.

Спасибо за все моменты и радость, которые нам подарили, за все забитые голы, за все титулы, за то, что подняли этот клуб на вершину. Мы никогда не сможем вернуть вам все, что вы нам дали.

Я желаю вам и вашей семье всего наилучшего. Мы любим вас и будем очень по вам скучать. Вечно благодарен", — написал Роберто в Instagram.