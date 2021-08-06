Гризманн написал Месси: «Спасибо за все, что ты сделал для «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн написал обращение к Лионелю Месси, который покидает каталонский клуб.

«Единственное, что я могу сказать тебе: «Спасибо!»

Спасибо за все, что ты сделал для «Барселоны». Для города и для клуба...ты изменил все. Я уверен, что это не окончательное прощание. И что твои пути с «Барселоной» снова пересекутся», — написал француз в Instagram.