Гризманн написал Месси: «Спасибо за все, что ты сделал для «Барселоны»
6 августа 2021, 23:26
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн написал обращение к Лионелю Месси, который покидает каталонский клуб.
«Единственное, что я могу сказать тебе: «Спасибо!»
Спасибо за все, что ты сделал для «Барселоны». Для города и для клуба...ты изменил все. Я уверен, что это не окончательное прощание. И что твои пути с «Барселоной» снова пересекутся», — написал француз в Instagram.
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