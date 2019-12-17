«Алавес» проиграл в Кубке Испании клубу из четвертого по значимости дивизона

«Реал Хаэн» одержал победу над «Алавесом» (3:1) в 1/64 Кубка Испании. Хозяева вышли в 1/32 финала турнира.

«Реал Хаэн» выступает в терсере, которая является четвертым по значимости футбольным дивизионом Испании (выше: ла лига, сегунда а, сегунда б).

Кубок Испании

1-й раунд

«Реал Хаэн» — «Алавес» — 3:1 (1:0)

Голы: Оканья, 14 (1:0). Мартин, 84 (2:0). Понс, 86 (2:1). Эрнандес, 90 (3:1).

«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Магальян, Марин, Агиррегабирия, Вакасо, Понс, Сайнс (Берк, 73), Хоселу, Гвидетти (Родригес, 57), Риоха (Бурги, 64).

Предупреждения: Гвидетти, 10. Хоселу, 52. Вакасо, 59.

Удаление: Лагуардия (Алавес), 52.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

17 декабря. Хаэн. Стадион «Nuevo Estadio La Victoria».

В параллельной встрече «Эйбар» разгромил «СД Логроньес» (5:0).

«СД Логроньес» — «Эйбар» — 0:5 (0:0)

Голы: Де Бласис, 57 (0:1). Де Бласис, 62 (0:2). Де Бласис, 70 (0:3). Шарлес, 83 (0:4). Шарлес, 87 (0:5).

«Эйбар»: Йоэль, Бигас (Техеро, 45), Корреа, Куберо (Атиенса, 69), Эскаланте (Экспосито, 45), Орельяна, Кике, Шарлес, Де Бласис, Мари, Браво.

Предупреждение: Браво, 51.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

17 декабря. Логроньо. Стадион «Лас Гаунас».

Чемпионат Испании по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей