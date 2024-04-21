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Сегодня, 21:27

«Алавес» обыграл «Атлетико» в домашнем матче и прервал серию из трех поражений в ла лиге

Алина Савинова
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Фото Reuters

«Алавес» дома победил «Атлетико» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Счет на 15-й минуте встречи открыл Карлос Бенавидес. В добавленное время Луис Риоха удвоил преимущество хозяев.

«Атлетико» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. У «Алавеса» 35 баллов и 13-я позиция. Команда прервала серию из трех поражений подряд в чемпионате Испании.

В следующем туре команда Диего Симеоне сыграет против «Атлетика», а клуб из города Витория-Гастейс встретится с «Сельтой».

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 19:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
2:0
Атлетико
Футбол
ФК Алавес
ФК Атлетико
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
13
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
14
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 1 : 1
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 4 : 1
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 1 : 2
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 4 : 1
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 1 : 1
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 1 : 2
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 2 : 0
21.04 22:00
Реал – Барселона
 - : -
22.04 22:00
Севилья – Мальорка
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Артем Довбик

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Жирона

 18
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Джуд Беллингем

Реал

 16
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Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

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