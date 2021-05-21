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«Атлетико» продлит контракт с Симеоне

18:57
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«Атлетико» собирается продлить соглашение с главным тренером Диего Симеоне, сообщает ESPN.

По информации СМИ, представители сторон уже начали переговоры по поводу контракта. Руководство не станет обращать внимания на результаты клуба в чемпионате Испании. Новый срок соглашение может быть рассчитан до 2024 года.

Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Под его руководством команда выигрывала Лигу Европы, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.

В текущем сезоне «Атлетико» с 83 очками идет на первом месте в ла лиге. Идущий на втором «Реал» отстает на два очка.

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/football/atletico-madrid-espatletico_madrid/story/4390802/atletico-madriddiego-simeone-discussing-contract-extension-sources

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