«Атлетико» продлит контракт с Симеоне
«Атлетико» собирается продлить соглашение с главным тренером Диего Симеоне, сообщает ESPN.
По информации СМИ, представители сторон уже начали переговоры по поводу контракта. Руководство не станет обращать внимания на результаты клуба в чемпионате Испании. Новый срок соглашение может быть рассчитан до 2024 года.
Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Под его руководством команда выигрывала Лигу Европы, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.
В текущем сезоне «Атлетико» с 83 очками идет на первом месте в ла лиге. Идущий на втором «Реал» отстает на два очка.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/atletico-madrid-espatletico_madrid/story/4390802/atletico-madriddiego-simeone-discussing-contract-extension-sources
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю