Агуэро прошел курс лечения стволовыми клетками для восстановления хряща коленного сустава

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро во время отпуска проходит экспериментальный курс по лечению хряща, сообщает Diario Sport.

По данным источника, аргентинец хочет восстановить хрящ коленного сустава. Метод используется исключительно Институтом регенеративной терапии тканей. И возможность регенерации хрящей впервые была продемонстрирована по ходу клинических испытаний.

Агуэро перешел в «Барселону» этим летом из «Манчестер Сити». Контракт 33-летнего игрока с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.