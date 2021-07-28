Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

Агуэро прошел курс лечения стволовыми клетками для восстановления хряща коленного сустава

09:21
Теги:

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро во время отпуска проходит экспериментальный курс по лечению хряща, сообщает Diario Sport.

По данным источника, аргентинец хочет восстановить хрящ коленного сустава. Метод используется исключительно Институтом регенеративной терапии тканей. И возможность регенерации хрящей впервые была продемонстрирована по ходу клинических испытаний.

Агуэро перешел в «Барселону» этим летом из «Манчестер Сити». Контракт 33-летнего игрока с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/aguero-somete-tratamiento-celulas-madre-11946721

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Байлз отказалась от участия в многоборье, чтобы сосредоточиться на своем здоровье
Заходивший на посадку самолет разбился в США
Силовики пришли с обыском к главреду The Insider Доброхотову
Стала известна личность туриста, которого утащил медведь в Ергаках
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд