«Вильярреал» начал переговоры с Альбиолем о продлении контракта

Контракт 35-летнего центрального защитника «Вильярреала» Рауля Альбиоля завершается уже следующим летом, поэтому клуб решил уже сейчас начать переговоры со своим футболистом относительно его продления, информирует Marca.

На данный момент Альбиоль провел уже 630 матчей в профессиональной карьере на клубном уровне, выступая за «Валенсию», «Хетафе», «Реал» и «Наполи».

В составе сборной Испании Альбиоль выиграл золото чемпионата мира и дважды становился победителем чемпионата Европы.