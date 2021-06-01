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Агуэро подарил часы персоналу «Ман Сити» и разыграл среди них свой внедорожник

15:29
Серхио Агуэро. Фото Twitter
Серхио Агуэро. Фото Twitter
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Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро сделал подарки сотрудникам «Манчестер Сити» перед уходом из английского клуба.

Аргентинец подарил более 60 сотрудникам «горожан» часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1000 фунтов стерлингов. На подарок нанесена надпись Gracias! Kun Aguero («Спасибо! Кун Агуэро»).

Также футболист устроил лотерею, на которой разыграл между сотрудниками свой внедорожник Range Rover Evoque. Обладателем автомобиля стал один из людей, занимающихся экипировкой команды.

В сезоне-2020/21 32-летний Агуэро провел 12 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити», забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

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