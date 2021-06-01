Зозуля объявил об уходе из «Альбасете»

Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля сообщил о том, что покинет испанский «Альбасете».

31-летний украинец опубликовал пост в Facebook, в котором объявил об уходе из клуба. Также он поблагодарил партнеров по команде и болельщиков клуба.

«Вот и заканчивается прекрасная история длиною в четыре года. Пишу это со слезами на глазах и с болью душе, потому что не удалось оправдать ожиданий болельщиков. Я уверен, что совсем скоро «Альбасете» вернется в Сегунду», — написал Зозуля.

В минувшем сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей в сегунде, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Клуб занял 22-е место в Сегунде и вылетел в Сегунду В.