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Зозуля объявил об уходе из «Альбасете»

13:10
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Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля сообщил о том, что покинет испанский «Альбасете».

31-летний украинец опубликовал пост в Facebook, в котором объявил об уходе из клуба. Также он поблагодарил партнеров по команде и болельщиков клуба.

«Вот и заканчивается прекрасная история длиною в четыре года. Пишу это со слезами на глазах и с болью душе, потому что не удалось оправдать ожиданий болельщиков. Я уверен, что совсем скоро «Альбасете» вернется в Сегунду», — написал Зозуля.

В минувшем сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей в сегунде, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Клуб занял 22-е место в Сегунде и вылетел в Сегунду В.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/100009789399084/videos/1455227134813586/

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