Агуэро опасается, что из-за проблем с сердцем не сможет продолжить карьеру
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро боится, что из-за проблем с сердцем не сможет продолжить карьеру, сообщает Sport.es.
Мать и брат футболиста, живущие в Мадриде последние два месяца, приедут в Барселону, чтобы быть с ним в этот трудный момент, самый тяжелый в его карьере.
Ранее стало известно, что у него диагностировали сердечную аритмию. В ближайшие три месяца он не сможет вернуться на поле. За это время будет оценена эффективность процесса лечения, чтобы определить точный срок восстановления.
33-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Барсу» и забил один мяч.
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