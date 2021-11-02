Агуэро опасается, что из-за проблем с сердцем не сможет продолжить карьеру

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро боится, что из-за проблем с сердцем не сможет продолжить карьеру, сообщает Sport.es.

Мать и брат футболиста, живущие в Мадриде последние два месяца, приедут в Барселону, чтобы быть с ним в этот трудный момент, самый тяжелый в его карьере.

Ранее стало известно, что у него диагностировали сердечную аритмию. В ближайшие три месяца он не сможет вернуться на поле. За это время будет оценена эффективность процесса лечения, чтобы определить точный срок восстановления.

33-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Барсу» и забил один мяч.