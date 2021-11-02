Лапорта не полетит на переговоры с «Аль-Саддом» о переходе Хави
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не полетит в Катар на переговоры о переходе главного тренера Хави из «Аль-Садда» в каталонский клуб, сообщает Sport.es.
В Доху отправятся вице-президент «Барсы» по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор Матеу Алемани.
Ранее сообщалось, что на личном визите боссов сине-гранатовых настояли владельцы «Аль-Садда». Катарский клуб хочет, чтобы «Барселона» обращалась с ними уважительно. В «Аль-Садде» считают, что каталонцы должны предложить что-то взамен, чтобы получить возможность пригласить Хави. В частности, «Аль-Садд» хочет, чтобы «Барса» провела в Дохе матч.
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