Лапорта не полетит на переговоры с «Аль-Саддом» о переходе Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не полетит в Катар на переговоры о переходе главного тренера Хави из «Аль-Садда» в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

В Доху отправятся вице-президент «Барсы» по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор Матеу Алемани.

Ранее сообщалось, что на личном визите боссов сине-гранатовых настояли владельцы «Аль-Садда». Катарский клуб хочет, чтобы «Барселона» обращалась с ними уважительно. В «Аль-Садде» считают, что каталонцы должны предложить что-то взамен, чтобы получить возможность пригласить Хави. В частности, «Аль-Садд» хочет, чтобы «Барса» провела в Дохе матч.