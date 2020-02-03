Агент Бэйла: «Легко говорить: «Бросай деньги и езжай играть в другой клуб», но Гарет счастлив в «Реале»

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил о том, что «Тоттенхэм» не обращался в мадридский клуб с предложением по валлийскому футболисту в минувшее зимнее трансферное окно. Также, Барнетт отметил, что возвращение Бэйла в «Тоттенхэм» маловероятно, и что игрок счастлив в Мадриде.

— Обращался ли «Тоттенхэм» по поводу трансфера Гарета в январе? Нет, — цитирует talkSPORT Барнетта. — Может, президент «Тоттенхэма» Леви приезжал, но не мне за него говорить, что он делал, а чего не делал. Гарет счастлив в «Реале». Давайте будем реалистами: Бэйл недоступен для большинства клубов, чисто финансово. Легко говорить: «Бросай деньги и езжай играть где-нибудь еще», но дело не в деньгах. Дело в образе жизни Гарета и его детях, которые выросли в Мадриде. Не думаю, что возвращение Бэйла в «Тоттенхэм» возможно. Он сейчас в очень хорошем положении. Когда его контракт закончится, он обсудит со мной и своей семьей, какое решение принять.

В сезоне-2019/20 на счету Бэйла 3 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за «Реал» . Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего валлийца в 40 миллионов евро.