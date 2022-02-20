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Сегодня, 03:10

Ачелотти о победе над «Алавесом: «После неудачного матча в Лиге чемпионов болельщики увидели реакцию на поражение»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:0).

«Нам нужна была такая игра. Первый тайм был сложным, в последней трети тайма не хватало качества и подвижности. Я сказал об этом в перерыве, и во втором тайме все изменилось. После неудачного матча во вторник болельщики сегодня увидели реакцию на поражение, и это хорошо. Никто не был доволен первым таймом. Нам нужно было сделать больше, и болельщики это оценили — вторым таймом они остались довольны. Соперники сильно давят в первом тайме, а во втором сбавляют обороты, и мы чувствуем себя лучше», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 57 очками лидирует в турнирной таблице, «Алавес» с 20 очками — на предпоследней строчке.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Карло Анчелотти
ФК Алавес
ФК Реал
0
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Ла лига: «Валенсия» — «Барселона», «Реал» разгромил «Алавес» и другие матчи 25-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
5
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
6
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
14
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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38 тур
18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
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Сельта – Леванте
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Карим Бензема

Реал

 18
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
П
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Карим Бензема

Реал

 8
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Вильярреал

 6
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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