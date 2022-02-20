Ачелотти о победе над «Алавесом: «После неудачного матча в Лиге чемпионов болельщики увидели реакцию на поражение»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:0).

«Нам нужна была такая игра. Первый тайм был сложным, в последней трети тайма не хватало качества и подвижности. Я сказал об этом в перерыве, и во втором тайме все изменилось. После неудачного матча во вторник болельщики сегодня увидели реакцию на поражение, и это хорошо. Никто не был доволен первым таймом. Нам нужно было сделать больше, и болельщики это оценили — вторым таймом они остались довольны. Соперники сильно давят в первом тайме, а во втором сбавляют обороты, и мы чувствуем себя лучше», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 57 очками лидирует в турнирной таблице, «Алавес» с 20 очками — на предпоследней строчке.