Гол и две передачи Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»

«Реал» в матче 25-го тура чемпионата Испании обыграл «Алавес» со счетом 3:0.

Отличились Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Карим Бензема, реализовавший пенальти и сделавший две результативные передачи.

После этого матча «Реал» с 57 очками лидирует в турнирной таблице, «Алавес» с 20 очками — на предпоследней строчке.