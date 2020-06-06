5 лет назад «Барса» выиграла Лигу чемпионов, а Хави провел за нее последний матч. Насладитесь его игрой еще раз

Сегодня исполнилось ровно 5 лет последнему матчу Хави в составе «Барселоны». Произошло это в финале Лиги чемпионов-2014/15 против «Ювентуса». Встреча состоялась в Берлине, «Барса» победила 3:1, а Хави вышел на замену вместо Андреса Иньесты на 78-й минуте.

?? Xavi Hern?ndez made his final Barcelona appearance #OTD in 2015.



Enjoy a selection of memorable assists by the Bar?a legend ?#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/NfQk2YPM9x — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 6, 2020

Хавбек защищал цвета каталонского клуба на протяжении 17 сезонов и установил рекорд по количеству игр — 767. У занимающего второе место Лионеля Месси 718 встреч, аргентинец продолжает выступать за «Барсу».

Хави выиграл с «Барселоной» восемь чемпионатов, три Кубка, шесть Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.

После ухода из «Барсы» футболист четыре сезона играл за «Аль-Садд», а в 2019-м году завершил карьеру и возглавил команду из Катара.