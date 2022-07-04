19-летний Хави Симонс перед переходом в «ПСВ» отказал «Реалу»

Полузащитник «ПСВ» Хави Симонс, недавно перешедший в клуб, отказался от трансфера в «Реал», сообщает Marca.

По сведениям источника, 19-летний голландец отказал мадридскому клубу перед переходом в «ПСВ» из-за того, что не был уверен в том, что сможет получать достаточно игровой практики.

Симонс выступал за «ПСЖ» с лета 2019 года, перейдя из «Барселоны». За основную команду хавбек играл с зимы 2022 года. 1 июля у игрока закончился контракт с парижанами.

В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых сделал 1 результативную передачу. Также на счету полузащитника 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.