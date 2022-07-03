Бернарду Силва сообщил агенту о желание играть за «Барселону»
Полузащитник Бернарду Силва готов покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Барселону». О свое желание он уже сообщил Жорже Мендешу, своему агенту, и Хосепу Гвардиоле, главному тренеру «горожан», утверждает Sport.es.
По информации источника, «Манчестер Сити» запросит за 27-летнего португальца 85-95 миллионов евро.
Отмечается, что каталонский клуб осознает, что осуществить сделку будет сложно. В данный момент «Барселона» считает, что подписать полузащитника не удастся.
В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.
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13
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15
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16
|Мальорка
|0
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17
|Кадис
|0
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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|20:30
|
Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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