Бернарду Силва сообщил агенту о желание играть за «Барселону»

Полузащитник Бернарду Силва готов покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Барселону». О свое желание он уже сообщил Жорже Мендешу, своему агенту, и Хосепу Гвардиоле, главному тренеру «горожан», утверждает Sport.es.

По информации источника, «Манчестер Сити» запросит за 27-летнего португальца 85-95 миллионов евро.

Отмечается, что каталонский клуб осознает, что осуществить сделку будет сложно. В данный момент «Барселона» считает, что подписать полузащитника не удастся.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.