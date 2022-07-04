Мемфис Депай хочет продлить отпуск перед возвращением в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай хочет вернуться в каталонский клуб как можно скорее. Однако футболист хотел бы продлить свой летний отпуск перед стартом тренировок.

«Хочется снова вернуться в «Барселону», и погрузиться в тренировочный процесс. Я долго ждал этого момента, но прежде, чем вернуться в команду, я хотел был продлить свой отпуск», — цитирует голландца Marca.

Сообщалось, что «Барселона» хочет продать игрока этим летом. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.