Мемфис Депай хочет продлить отпуск перед возвращением в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай хочет вернуться в каталонский клуб как можно скорее. Однако футболист хотел бы продлить свой летний отпуск перед стартом тренировок.
«Хочется снова вернуться в «Барселону», и погрузиться в тренировочный процесс. Я долго ждал этого момента, но прежде, чем вернуться в команду, я хотел был продлить свой отпуск», — цитирует голландца Marca.
Сообщалось, что «Барселона» хочет продать игрока этим летом. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, что Депай перешел в «Барселону» летом 2020 года на правах свободного агента.
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15
|Хетафе
|0
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16
|Мальорка
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|0
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17
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
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|22:30
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Бетис – Эльче
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