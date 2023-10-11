Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана, сообщает иранский портал Rouydad24.

Во время посещения страны вместе со своей командой перед матчем Азиатской Лиги чемпионов против «Персеполиса» (2:0) португалец провел встречу с местной художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. Во время встречи Роналду обнял и поцеловал художницу.

В соответствии с уголовным кодексом Ирана, действия футболиста могут быть трактованы как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке. За это Роналду могут наказать бичеванием в размере 99 ударов плетью в случае, если он повторно посетит Иран. При этом не уточняется, открыто ли расследование инцидента.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года, он забил 25 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за команду из Саудовской Аравии.

9 октября сообщалось, что 38-летний форвард планирует продлить контракт с клубом до 2027 года.