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Бензема: «Я хотел оказаться в Саудовской Аравии еще задолго до футбола»

Виктория Кравченко
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Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема признался, что давно мечтал оказаться в Саудовской Аравии. Он заявил, что был удивлен уровнем турнира.

«Для меня пришло время найти что-то новое после все того, чего я добился в «Реале». И я хотел оказаться в Саудовской Аравии еще задолго до футбола. Это мусульманская страна, меня приняли с распростертыми объятиями», — цитирует Бензема RMC Sport.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 7 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.

Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
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