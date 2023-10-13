Бензема: «Я хотел оказаться в Саудовской Аравии еще задолго до футбола»

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема признался, что давно мечтал оказаться в Саудовской Аравии. Он заявил, что был удивлен уровнем турнира.

«Для меня пришло время найти что-то новое после все того, чего я добился в «Реале». И я хотел оказаться в Саудовской Аравии еще задолго до футбола. Это мусульманская страна, меня приняли с распростертыми объятиями», — цитирует Бензема RMC Sport.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 7 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.