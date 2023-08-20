Неймар не сыграет в ближайших матчах «Аль-Хиляля»

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар пропустит ближайшие матчи чемпионата Саудовской Аравии из-за травмы.

«Он приехал с небольшой травмой, пока не может тренироваться с командой. В нормальном физическом состоянии он один из лучших игроков в мире — я в этом не сомневаюсь», — цитирует главного тренера команды Габриэла Жезуша Globo.

18 августа стало известно, что Неймара вызвали в сборную Бразилии на первые матчи отбора ЧМ-2026.