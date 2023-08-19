«Аль-Иттихад» Бензема обыграл «Аль-Таи», «Аль-Хиляль» без Неймара сыграл вничью с «Аль-Фейха»

«Аль-Иттихад» на своем поле обыграл «Аль-Таи» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Абдерразака Хамдалла и Салеха Аль-Амри. Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема и полузащитники Н'Голо Канте и Фабиньо провели на поле весь матч.

В параллельном матче «Аль-Хиляль» на своем поле не сумел обыграть «Аль-Фейха» — 1:1. На гол Абдуллы Аль-Хамдана ответил экс-спартаковец Фэшн Сакала.

Всю игру в составе «Аль-Хиляля» провели бывший игрок «Зенита» Малком, Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич. Неймар не попал в заявку на матч.