Известный комментатор раскритиковал Сен-Максимена: «97 — это твой номер или вес?»

Известный комментатор Фарис Авад в прямом эфире раскритиковал нападающего «Аль-Ахли» Аллана Сен-Максимена.

«Сен-Максимен, игрок с номером 97. Это твой номер, Аллан, или твой вес? Они (фанаты «Аль-Ахли») хотели бы видеть твои голы на вес золота», — сказал Авад во время трансляции матча с «Аль-Насром».

26-летний француз перешел летом из «Ньюкасла». В 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.