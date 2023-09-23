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Сегодня, 01:25

Известный комментатор раскритиковал Сен-Максимена: «97 — это твой номер или вес?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный комментатор Фарис Авад в прямом эфире раскритиковал нападающего «Аль-Ахли» Аллана Сен-Максимена.

«Сен-Максимен, игрок с номером 97. Это твой номер, Аллан, или твой вес? Они (фанаты «Аль-Ахли») хотели бы видеть твои голы на вес золота», — сказал Авад во время трансляции матча с «Аль-Насром».

26-летний француз перешел летом из «Ньюкасла». В 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Аллан Сен-Максимен
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
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