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Сегодня, 01:09

Лингард тренируется с клубом Саудовской Аравии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Джесси Лингард присоединился к «Аль-Иттифаку» для месячного просмотра, поскольку все еще является свободным агентом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По сведениям источника, решение по подписанию контракта с 30-летним англичанином будет принимать главный тренер команды Стивен Джеррард.

В сезоне-2022/23 Лингард выступал за «Ноттингем Форест», в составе которого забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.

Джесси Лингард
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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