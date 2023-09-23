Лингард тренируется с клубом Саудовской Аравии

Полузащитник Джесси Лингард присоединился к «Аль-Иттифаку» для месячного просмотра, поскольку все еще является свободным агентом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По сведениям источника, решение по подписанию контракта с 30-летним англичанином будет принимать главный тренер команды Стивен Джеррард.

В сезоне-2022/23 Лингард выступал за «Ноттингем Форест», в составе которого забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.