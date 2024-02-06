«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром» в товарищеском матче 8 февраля

«Аль-Наср» на чужом поле сыграет с «Аль-Хилялем» в рамках товарищеского матча 8 февраля, в четверг. Матч пройдет на стадионе принца Фейсала бин Фахда Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В России онлайн-платформы не покажут контрольную встречу. В прямом эфире смотреть бесплатно противостояние «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» можно в социальной сети «Вконтакте» в тематических группах.

В официальных играх клубы встречались 35 раз, в которых 24 победы одержали игроки «Аль-Хиляля», футболисты «Аль-Насра» были сильнее в 11 играх.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу после зимней паузы возобновится 7 февраля единственным матчем 19-го тура между «Аль-Таи» и «Аль-Иттихадом», 20-й тур стартует 15 февраля.

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