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Экс-генсек РФС Воробьев: «У Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах»

Алина Савинова
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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказался о футбольных заслугах форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

5 февраля футболисту исполнилось 39 лет.

«Эпохи в футболе определяются не игроками, даже такими выдающимися как Месси и Роналду. А доминированием тренерских концепций. Так же как были театры Товстоногова и Любимова, был катеначчо Эленио Эрреры или тотальный футбол Михелса. А у Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Воробьева.

Роналду в конце декабря 2022 года стал игроком «Аль-Насра». Аргентинец Лионель Месси с лета 2023-го выступает за «Интер Майами».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Криштиану Роналду
Анатолий Воробьев
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