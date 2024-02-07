Салах побьет трансферный рекорд Неймара в случае перехода в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, интерес к 31-летнему футболисту сохраняет «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов заплатить за Салаха 234 миллиона евро. Если переход произойдет, то это может стать самым дорогим трансфером. На данный момент таковым является переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» (222 миллиона евро).

Египетский футболист играет за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Салах сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.