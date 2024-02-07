Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 10:46

Салах побьет трансферный рекорд Неймара в случае перехода в «Аль-Иттихад»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, интерес к 31-летнему футболисту сохраняет «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов заплатить за Салаха 234 миллиона евро. Если переход произойдет, то это может стать самым дорогим трансфером. На данный момент таковым является переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» (222 миллиона евро).

Египетский футболист играет за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Салах сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Мохамед Салах
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
2
Читайте также
Сочи отмечает 10-летие после открытия зимней Олимпиады
Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср»: когда следующий матч в феврале — дата и время начала
Новости
RSS RSS
Все новости