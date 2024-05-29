Агент Клаудиньо рассказал, возможен ли трансфер игрока в «Аль-Хиляль»

Агент Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос, возможно ли воссоединение игрока «Зенита» Клаудиньо с экс-вингером сине-бело-голубых Малкомом в «Аль-Хиляле».

«Может ли Клаудиньо в будущем воссоединиться с Малкомом в «Аль-Хиляле»? От клуба нет никакого интереса, если где-то появилась информация — это ложь», — приводит слова агента Legalbet.

Малком перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» летом 2023 года. Бразилец с командой стал чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка.

Клаудиньо в сезоне-2023/24 третий раз подряд вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали чемпионата России. В текущем сезоне бразилец принял участие в 42 матчах, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.